Вартість одного комплексу, до складу якого входить 5 безпілотників та наземна станція, оцінюють у близько 6 млн гривень.

Українські розробники приступили до льотних випробувань перспективного реактивного безпілотника Bullet.

Про це повідомляє Telegram-канал Military Journal. Зазначається, що він повинен виконувати функції перехоплювача, тобто боротися з розвідувальними і ударними БПЛА, а також гелікоптерами. На оприлюднених кадрах дослідний безпілотник літакового типу виконує зліт з бетонного покриття, а також льотні маневри та посадку.

Як можна бачити на відео, дрон здатен розганятися приблизно до 130 км/год. За словами експертів, цього замало для ефективного перехоплення повітряних цілей. Втім, враховуючи застосування реактивного двигуна, реальна максимальна швидкість БПЛА може бути набагато більше.

Для орієнтування у просторі використали камеру, схожу з тими, що встановлюють на FPV-дрони. Вартість одного комплексу, до складу якого входить 5 БПЛА та наземна станція, оцінюють у 5,8 млн грн.

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Раніше повідомлялось, що на території РФ було знайдено "‎загадковий"‎ безпілотний апарат, оснащений комерційним двигуном SW140B. Цікаво, що його нібито створили з використанням елементів технології стелс, що повинно суттєво ускладнити знищення апарату.

Ще раніше росіяни знайшли український БПЛА невідомого типу, який побудували за аеродинамічною схемою "літаюче крило" та оснастили турбореактивним двигуном JetCat P400-PRO. При цьому, кремлівські рупори казали про "нетипову якість" даного апарату, припускаючи, що його можуть виготовляти за кордоном.

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