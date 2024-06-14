Наразі країни-члени НАТО працюють над розробкою власних FPV-дронів, які зарекомендували себе на фронті в Україні, зазначає видання.

Німецька оборонна компанія Donaustahl представила власний FPV-дрон під різні боєприпаси, який вимагає мінімальної підготовки операторів, повідомляє Defense Express.

Видання зазначило, що компанія представила свій дрон MAUS, як універсальний квадрокоптер, призначений для виконання як розвідувальних, так і ударних завдань, включно з використанням його як дрона-камікадзе.

"FPV-дрон MAUS позиціюється як повністю модульна, економічна, надійна та проста в експлуатації платформа, яка вимагає мінімальної підготовки операторів", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Тактично-технічні характеристики дрона:

може мати на борту корисне навантаження до 2,7 кг,

дальність польоту - 5-7 км,

оснащений камерою з високою роздільною здатністю і може виконувати завдання вночі,

може бути озброєний різними типами боєприпасів.

Як розповідають у виданні Army Recognition, цей дрон отримав позитивні відгуки під час випробувань та вже використовується українськими військовими на фронті. Водночас, у майбутньому розробники планують інтегрувати у дрон штучний інтелект, адже в оборонній компанії Donaustahl переконані, що це допоже безпілотнику краще виконувати свої завдання під час роботи ворожих РЕБів. Вартість MAUS становить менше як 1000 євро.

Як війна в Україні змінює ринок озброєнь

Як раніше писав УНІАН, війна в Україні привела до справжнього буму в оборонній промисловості Німеччини. Зараз країна знаходиться на п'ятому місці серед найбільших експортерів зброї у світі після США, Росії, Франції та Китаю. А 2023 року поставки за кордон озброєнь досягли рекордних 12,2 мільярда євро.

Також УНІАН повідомляв, що війна в Україні змінює ринок артилерії в усьому світі. Лише за останні шість місяців стався цілий шквал закупівель колісної артилерії. Світові виробники хочуть випробляти артилерію більш мобільною, щоб вона могла вціліти від атак безпілотників та швидкого контрбатарейного вогню.

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