Колишній очільник Google Ерік Шмідт зазначив, інновації, що з'являються в Україні, змінюють природу війни.

Цього тижня західні союзники обіцяють нову підтримку Україні, але є ще один аспект, який до цього часу залишався поза увагою: потреба в приватному і державному капіталі для оборонної промисловості України. Про це пише журналіст Джилліан Тетт, голова редакційної колегії The Financial Times у США.

За його словами, продукція військових стартапів в Україні не тільки інноваційна - наприклад, безпілотники зі штучним інтелектом, - а й відносно дешева.

Він навів як приклад компанію Madyar's Birds, створену колишнім підприємцем і політиком Робертом Бровді. На його підприємстві працює близько тисячі осіб, які виробляють безпілотники та снаряди на території України.

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"Те, що американцям обходиться в 1200 доларів, ми робимо за 58 доларів. Протягом шести місяців бойові дії стануть безпілотними, тому що ми використовуємо штучний інтелект, щоб замінити людей-операторів", - розповів він.

Бровді стверджує, що йому катастрофічно не вистачає обігових коштів. Він не самотній: радник президента Олександр Камишин підтверджує, що київський уряд настільки обмежений у коштах, що цьогоріч він має лише 10 млрд доларів на військові закупівлі, що створює дефіцит фінансування в 10 млрд доларів. Журналіст зазначив:

"Розумним рішенням стане, якщо західні союзники спрямують частину допомоги Україні, скажімо, із заморожених російських активів, на фінансування оборонних підприємств країни на додаток до утилізації старих західних комплектуючих. Такі інвестиції не тільки допомогли б Україні, а й допомогли б Заходу переосмислити власне оборонне виробництво".

На його думку, це вкрай важливо. Колишній очільник Google Ерік Шмідт зазначив, інновації, що з'являються в Україні, змінюють природу війни в такий спосіб, що дорогі інвестиції, які дотепер робили західні уряди, можуть стати зайвими.

Зазначається, що одна країна вже діє відповідно до цієї логіки: Данія нещодавно домовилася про інвестування 4,2 млрд крон в українську зброю і технології. Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен тепер сподівається створити загальноєвропейський фонд обсягом 1 млрд євро.

Автор вважає, що хоча європейські керуючі активами традиційно цуралися інвестицій в оборонну промисловість, зараз це ставлення поступово змінюється. Данія нещодавно стала першою: її пенсійні фонди інвестують 40 млрд данських крон у данські військові кораблі.

"Європейський інвестиційний банк наразі зосереджений на проєктах цивільної інфраструктури. Але він може стати природним джерелом фінансування для оборонної галузі України, яка тільки починає розвиватися, якщо європейські політики приймуть принцип, що захист України має вирішальне значення для ширшого захисту Європи та її демократичних ідеалів", - наголошується в статті.

Тетт вважає, що навіть якщо європейські керуючі активами дедалі охочіше підтримують інвестиції в оборону, мало хто погодиться робити це в Україні - принаймні, поки що.

"Але головне полягає в тому, що Америка і Європа повинні більш творчо підійти до питання підтримки Києва. Якщо Данія пішла цим шляхом, то більші західні держави повинні піти за нею - не тільки заради України, а й заради своєї власної довгострокової безпеки", - додав він.

Війна в Україні - використання дронів

Найкращий дрон - це той, який зроблений власноруч, адже ти знаєш усі його компоненти і як вони працюють. Про це сказав Дмитро Олексюк, Герой України, підполковник, командир комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) "Фенікс".

Його підрозділ активно застосовує широкий спектр безпілотних систем: FPV дрони, нічні бомбери, легкі розвідувальні апарати, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою. Ці системи допомогли виявити та знищити значну кількість ворожих цілей, зокрема піхоту і танки.

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