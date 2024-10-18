Також Швеція приєднається до ІТ-коаліції, що підтримує Україну.

Швеція продовжує роботу над поставкою Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, яка була анонсована ще навесні. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у соціальній мережі Facebook.

Як зазначив Умєров, Швеція приєднується до ІТ-коаліції та посилює підтримку України. Відповідну декларацію сьогодні підписав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

У зв'язку з цим, міністр оборони України повідомив, що це важливий крок у зміцненні нашої співпраці.

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"Швеція продовжує надавати військову допомогу, зокрема працює над передачею Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення", - відзначив Умєров.

Також він додав, що обговорив з Йонсоном можливості посилення Повітряних сил України та навчання одного з наших підрозділів.

Окрім цього, Україна зацікавлена у розвитку співпраці у таких сферах, як телекомунікації та співпраця зі шведськими оборонними компаніями.

"Це відкриває нові перспективи для спільної роботи у майбутньому", - повідомив Умєров.

Літаки Saab 340 AEW&C від Швеції

Як повідомляв УНІАН, навесні стало відомо про намір Швеції передати Україні два літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Це своєрідний американського AWACS, або російського А-50. Повідомлялося, що один літак начебто передали Україні ще наприкінці травня, а другий - в процесі.

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап вважає, що два літаки Saab 340, які Україна отримає від Швеції, можуть суттєво підвищити ефективність винищувачів F-16 при ураженні ворожих цілей.

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