Україна також працює над безпілотниками для перехоплення російських "Шахедів".

Наступного року в Україні різко зросте використання наземних безпілотників і дронів зі штучним інтелектом. Про це міністр цифрової трансформації України Федоров сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

"Цього року ми закупили кілька тисяч наземних платформ, а наступного року, я думаю, нам знадобляться десятки тисяч", - сказав Федоров в інтерв'ю, додавши, що такі машини вже використовуються на фронті і в Курській області.

Федоров каже, що Україна також використовує дрони-обманки й іноді запускає більше ударних безпілотників за одну ніч, ніж Росія.

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"Якоюсь мірою використовується штучний інтелект, але важливішими питаннями є зв'язок і способи запуску ударних безпілотників. Росія поліпшила моніторинг запусків безпілотників (Україною), швидко реагує і націлюється на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійної зміни методів запуску і зв'язку", - сказав він.

За його словами, в України є ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 км. Він також підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення російських "Шахедів".

"Є деякі випробування, які проводять певні компанії, що виробляють... літаки, які, завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню і радарам, можуть вражати "Шахеди", але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - сказав він.

За його словами, Україна уклала контракт на купівлю 1,6 мільйона безпілотників цього року, з яких 1,3 мільйона вже поставлено, включно з недорогими fpv-безпілотниками. Україна також використовує десятки систем ШІ вітчизняного виробництва для своїх безпілотників:

"Я думаю, що наступного року відсоток автономних безпілотників із цілевказівкою значно збільшиться. Можливо, ми побачимо перше реальне використання рою дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки буде зроблено".

Виробництво дронів в Україні - новини

Видання The Times писало, що в Україні активно розробляють новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Серед цих розробок - спеціальні рюкзаки типу "їжачок" і наземні роботи з "купольними щитами", які здатні ефективно нейтралізувати ворожі дрони.

У червні ЗМІ повідомили, що Україна розробляє "рій дронів", який міг би атакувати цілі без залучення до цього процесу пілота. Тоді зазначалося, що подібні БПЛА зможуть взаємодіяти один з одним і "битися як одна команда".

У жовтні в Україні провели демонстраційні випробування українських розробок зброї. Зокрема, сім компаній представили напрацювання технології "рою дронів".

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