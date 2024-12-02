За словами головного дипломата Німеччини, ці дрони завдають шкоди центральним інтересам безпеки ЄС.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що китайські безпілотники, які РФ використовує в Україні, шкодять Європі, пише Bloomberg.

"Безпілотники з китайських заводів і північнокорейські війська, які атакують мир посеред Європи, завдають шкоди нашим центральним інтересам безпеки", - наголосила вона під час свого візиту до Пекіна.

Водночас під час свого виступу Бербок не надала доказів, які підтверджують використання китайських дронів, а також невідомо, чи надала вона їх під час зустрічі з китайським главою МЗС Ван Ї.

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"Минулого місяця Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна "ніколи не надавала жодної зброї, і ми суворо контролюємо товари подвійного призначення, в тому числі експорт безпілотників". У понеділок міністерство не відповіло на прохання прокоментувати, чи використовує Росія безпілотники китайського виробництва в Україні", - зауважили в Bloomberg.

У виданні підкреслили, що Європейський Союз раніше запропонував ввести санкції на кілька китайських фірм, які допомагали російським компаніям виготовляти ударні БпЛА, які використовуються на війні проти України.

За словами німецького чиновника, санкції ЄС можуть бути введені впродовж наступних кількох тижнів. Він на умовах анонімності додав, що приблизно 60% російських військових товарів мають китайські деталі, а майже 20% винищувачів виготовляються завдяки Китаю.

Крім того, на початку зустрічі з Ван Ї Бербок наголосила, що війна, яку веде РФ проти України "зачіпає наші найглибші інтереси безпеки і кидає виклик мирному європейському порядку".

Вона зауважила, що той факт, що війська КНДР приєдналися до армії РФ, свідчить про те, що війна теж має вплив на Азію.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Європейський союз обговорює новий пакет санкцій проти РФ через війну проти України. За її словами, Європа має використати всі інструменти, аби послабити Росію.

Також повідомлялось, що на початку листопада Велика Британія запровадила великий пакет санкцій проти РФ. Обмеження були застосовані проти 56 юридичних та фізичних осіб, щоб зашкодити військовим діям російського диктатора Володимира Путіна.

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