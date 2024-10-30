Шмідт припускає, що війна безпілотників у майбутньому позбавить танків і артилерії.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт запропонував США замінити застарілі танки безпілотниками на базі штучного інтелекту. Як пише Bloomberg, відповідну заяву Шмідт зробив на конференції Future Investment Initiative у Саудівській Аравії. Зокрема він зазначив, що війна РФ проти України показала значну ефективність БПЛА.

"Я читав, що в США десь зберігаються тисячі та тисячі танків. Віддайте їх. Купуйте натомість дрони", - сказав Шмідт, який є засновником стартап зі створення автономних дронів-камікадзе для України.

Як зазначається, він заявив присутнім: сучасна війна продемонструвала, як "дрон за 5000 доларів може знищити танк вартістю 5 мільйонів доларів". Він наголосив, що Україна та РФ постійно впроваджують нові інноваційні ідеї, тому тактика використання безпілотників у ході бойових дій змінюється кожні три-шість тижнів.

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"Вартість автономії падає так швидко, що війна безпілотників, за якими - майбутнє, зрештою позбавить танків, артилерії, мінометів", - упевнений Шмідт.

При цьому Шмідт висловив стурбованість тим, що на Заході військові відомства не встигають за прогресом, але потрібно змінювати ставлення до відповідних технологій та оборони. На його думку, уряди та Збройні сили адаптуються повільно – попри радикальні зміни на полі бою, організаційні та політичні структури стоять на місці. Шмідт підкреслив:

"Чинна система абсолютно не підходить для такого роду сценарію".

Також зазначається, що Україна застосовує недорогі дрони, щоб протистояти військовій перевазі РФ, проте потрібні й інші види озброєння. Наприклад, війна Ізраїлю та ХАМАС продемонструвала іншу тактику, яка, очевидно, більше підходить в умовах певного "сценарію" бойових дій. Зокрема, Ізраїль, у розпорядженні якого десятки видів сучасних БПЛА, покладався на авіацію та піхоту з танками, спрямованими у Сектор Гази.

За даними Bloomberg, Шмідт залишив посаду у раді директорів материнської компанії Google Alphabet Inc. 2019 року. Протягом багатьох років він був посередником між Кремнієвою долиною та урядом США. Він став першим головою Ради з оборонних інновацій США, консультуючи вищих керівників оборони щодо нових технологій у період з 2016 по 2020 рік. Шмідт також очолював Комісію з національної безпеки зі штучного інтелекту, яка у 2021 році надала рекомендації Конгресу про те, як найкраще використовувати ШІ для національної безпеки та оборони.

Війна в Україні - використання дронів

Нагадаємо, Україна створила нові спеціалізовані зенітні дрони, які призначені для боротьби з ворожими безпілотниками, зокрема з "шахедами". Вони повинні стати економічно вигідними засобами для знищення таких цілей. Перше відео з цими дронами з’явилося на одному з українських Telegram-каналів, де зазначалось, що їх швидкість може досягати 280 км/год, бойова частина становить 0,5 кг.

Водночас Telegraph повідомив про розробку спільноти "Дикі шершні". Їхній дрон "Жало", може розвивати швидкість до 160 км/год і підійматися на висоту понад 3 км. Однак експерти з Defense Express ставлять під сумнів реальну швидкість "Жала", вказуючи на те, що для боротьби з "шахедами" швидкість у 160 км/год може бути недостатньою.

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