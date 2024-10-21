Найважливішою функцією цих дронів є автозахоплення цілі, оскільки знижує залежність від майстерності оператора і нівелює ефекти російських РЕБів.

Україна створила нові спеціалізовані зенітні дрони, які призначені для боротьби з ворожими безпілотниками, зокрема з "шахедами". Вони повинні стати економічно вигідними засобами для знищення таких цілей, пише Defense Express.

Перше відео з цими дронами з’явилося на одному з українських Telegram-каналів. Було зазначено, що їх швидкість може досягати 280 км/год, бойова частина становить 0,5 кг, а дрон оснащений автоматичною системою наведення на ціль.

Водночас Telegraph повідомив про розробку спільноти "Дикі шершні". Їхній дрон під назвою Sting, або "Жало", може розвивати швидкість до 160 км/год і підніматися на висоту понад 3 км. Передбачена функція автоматичного захоплення цілі, хоча маса бойової частини не була вказана.

Експерти з Defense Express ставлять під сумнів реальну швидкість Sting, вказуючи на те, що для боротьби з "Шахедами" швидкість у 160 км/год може бути недостатньою, оскільки Shahed-136 розвиває швидкість до 180 км/год.

Раніше спільнота опублікувала кадри випробувань інших швидкісних дронів, що досягали 325 км/год, і на стоп-кадрах було видно, що ці апарати мають схоже компонування. Висока швидкість є важливою для успішного перехоплення таких цілей, як "Шахед".

Обидва зенітні дрони використовують схоже аеродинамічне рішення — форму, яка нагадує ракету, що сприяє досягненню високих швидкостей. Поточний рекорд швидкості для дронів належить Peregreen 2, який у квітні 2023 року досяг 480,23 км/год. Однак бойові дрони, на відміну від рекордних, несуть додаткову вагу у вигляді бойової частини.

Українським розробникам вдалося створити не тільки ефективні, а й недорогі зенітні дрони. Це особливо важливо на тлі західних аналогів, як, наприклад, Roadrunner від Anduril, що коштує близько 500 тисяч доларів. При цьому додавання функції "машинний зір" і нічних камер не повинно значно вплинути на вартість дронів.

Автозахоплення цілі є ключовою функцією, оскільки воно знижує залежність від майстерності оператора і нівелює ефекти російських засобів радіоелектронної боротьби. Нічний режим також критично важливий, оскільки ворожі дрони зазвичай запускаються в темний час доби.

Що повідомлялося про цей дрон раніше

Як писав УНІАН, Україна вже тривалий час розробляє безпілотник, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136. Британська газета The Telegraph дізналася перші подробиці про те, яким буде український дрон-перехоплювач.

Середня вартість дрона-перехоплювача Sting "у десятки разів нижча", ніж у безпілотника Shahed. Це дозволить зекономити дефіцитні зенітні ракети.

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