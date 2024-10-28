Поки що в планах у Google випустити ШІ-помічника "Джарвіса", який візьме на себе управління вашим браузером.

Google створює інтелектуального помічника на базі поки що не анонсованої версії Gemini. Новинка проходить під кодовою назвою "Джарвіс". Головна мета – це автоматизація ваших звичних завдань під час роботи в браузері.

"Джарвіс" самостійно виконуватиме все, що скаже користувач – наприклад, відкриватиме сторінки, заповнюватиме веб-форми, здійснюватиме пошук, компілюватиме дані тощо. Як приклад у Tom's Guide згадують бронювання авіаквитків або купівлю продуктів.

За даними джерел, асистента анонсують у грудні, однак ці плани можуть змінитися. Google також може спочатку надати доступ до новинки тільки тестерам, щоб виявити і виправити помилки перед більш масштабним запуском.

Відео дня

Провідні IT-техногіганти активно розвивають подібні технології. Наприклад, Microsoft працює над асистентом Copilot Vision, який зможе переглядати вміст веб-сторінок, на яких перебуває користувач, щоб видавати йому найточніші поради та підказки.

У майбутньому Google хоче вийти за рамки контролю браузера. Повідомляється, що компанія зацікавлена у створенні ШІ-агента, який контролюватиме комп'ютер за вас, даючи змогу давати йому команди (наприклад, відкривати ваші робочі додатки та впорядковувати їх на екрані), взаємодіючи з системою від вашого імені.

Раніше повідомлялося, що Google інвестує в ядерну енергетику через наростальний апетит ШІ, а Microsoft "воскресила" виведений з експлуатації ядерний реактор для живлення ШІ-серверів. В історії США ще не було такого, щоб закрита АЕС поверталася до ладу і тим паче постачала всю енергію одному замовнику.

Тим часом OpenAI взимку представить нову модель ШІ. За очікуваннями розробників, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Тобто спілкування з нею нагадуватиме спілкування з живою людиною.

Вас також можуть зацікавити новини: