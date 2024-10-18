Головне - не допустити потрапляння цієї зброї до рук росіян, каже президент.

Україна вивчає можливість експорту озброєнь. Скоріше за все, його обмежать країнами, які раніше допомагали Україні зброєю в рамках формату "Рамштайн". Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, яке транслював телемарафон.

За словами президента, одна з небезпек експорту української зброї прямо зараз полягає в тому, що українську зброю через треті руки може отримати Росія. Щоб цього уникнути, Зеленський пропонує обмежити список потенційних покупців української зброї виключно країнами "Рамштайна".

"Тому я не проти, якщо щось розробиться, але за всієї поваги до близькосхідних та інших країн - тих, хто нам не допомагав зі зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати", - сказав президент.

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Україна може відновити експорт зброї: що відомо

Як писав УНІАН, уперше з початку повномасштабної війни Україна може зняти заборону на експорт військових безпілотників. Уряд і представники галузі вважають, що це необхідно для збільшення виробництва і протистояння російським можливостям на фронті.

Хоча для обивателя експорт зброї під час війни може здатися абсурдом, необхідність такого кроку диктується законами економіки. Проблема полягає в тому, що виробничі потужності українських зброярів уже зараз можуть дати більше зброї, ніж здатна купити українська держава.

Раніше в Данії вже запропонували модель, за якою Захід купуватиме зброю для ЗСУ на українських же заводах, щоб виробничі потужності не простоювали через відсутність платоспроможного попиту на цю продукцію.

Експорт зброї, яку держава все одно не може купити - ще один спосіб завантажити виробничі лінії. За виручені гроші виробники можуть розробити нові, більш просунуті зразки зброї, які стануть у пригоді на фронті.

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