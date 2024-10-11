У Копенгагені наголошують, що Україна виробляє зброю на своїх заводах швидше і дешевше, ніж це робить Захід.

Данія планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості. Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен в інтерв’ю Bloomberg.

Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни поставки зброї з років до місяців, сказав Поульсен.

"Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки [в США та Європі]. Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні", — сказав Поульсен.

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За його словами, зараз Данія працює над тим, щоб направити фінансування безпосередньо на оборонну промисловість України. Зокрема, розглядається можливість створити до кінця року спеціальний фонд для об’єднання державних та приватних інвестицій в українські потужності з виробництва зброї.

Поульсен зазначив, що раніше Данія вже почала напряму фінансувати виробництво зброї в Україні, і це викликало "великий інтерес" серед інших союзників. Зокрема, у липні за такою схемою було профінансовано вироництво 18 гармат "Богдана", які вже за два місяці опинилися на фронті.

За словами Поульсена, виробництво в Україні не тільки швидше, але й дешевше, а обладнання легше обслуговувати та підтримувати. Незважаючи на потенціал, український ВПК має "дуже великі невикористані потужності" через брак коштів, додав він.

Допомога Україні від Данії

Як писав УНІАН, Данія планує передати Україні партію винищувачів F-16 до кінця цього року. На додачу до тих, які влітку вже прибули з Нідерландів.

Також ми розповідали, що Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку вторгнення РФ. За словами прем'єр-міністерки країни, цього не сталося через те, що надто багато часу пішло на "дискусії" про доцільність такого рішення.

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