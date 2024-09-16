Естонський військовий начальник, який нещодавно вийшов на пенсію, консультуватиме компанію.

Нещодавно створена естонська оборонна компанія оголосила, що почне виробництво протиракетних систем в Україні в той час, коли охоплена війною країна стикається з дедалі інтенсивнішими російськими авіанападами.

Як пише Bloomberg, заява Frankenburg Technologies є останньою ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі. У лютому німецький виробник Rheinmetall AG оголосив, що відкриє новий завод в Україні з виробництва артилерійських боєприпасів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у березні, що країна підписала п'ять контрактів з іноземними збройовими компаніями про створення спільних підприємств в Україні.

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"У майбутньому будуть десятки спільних виробництв", - сказав він на пресконференції.

Frankenburg Technologies була заснована в січні за участю провідних діячів оборонної та технологічної галузей балтійської країни. Компанію консультує вищий військовий командувач Естонії Мартін Херем, який нещодавно вийшов на пенсію, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався як стратегічний інвестор.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції і технологічне партнерство з Siemens. Згідно з документами компанії, непрямими власниками Frankenburg Technologies є Маргус Ліннамяе, один із найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила Сергія Кошмана, який раніше працював експертом у канцелярії президента України і в Nokia Siemens Networks, генеральним директором в Україні.

Як Естонія посилюється у військовому плані

Міністр оборони цієї країни Ханно Певкур заявив, що Росія є загрозою не тільки для його країни, а й для всього Заходу, і напад РФ на одну з країн НАТО не можна виключати. За його словами, країни Альянсу мають бути готові до того, що Росія може напасти.

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