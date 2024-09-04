За словами Ханно Певкура, Росія є загрозою не лише для Естонії, а й для всього Заходу.

Росія є загрозою не лише для Естонії, а й для всього Заходу, і напад РФ на одну з країн НАТО не можна виключати. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказав міністр оборони цієї країни Ханно Певкур.

За його словами, країни Альянсу повинні бути готові до того, що Росія може напасти.

"Ми не можемо цього виключати, якщо це правильне слово. Тому, звичайно, ми повинні бути готові до цього. Зрештою, ми фактично це вже бачили", – сказав естонський урядовець. Відео дня

Як приклад він нагадав падіння уламків безпілотників у Румунії та захід російських ракет на територію Польщі. При цьому, як сказав Певкур, це не є класичним "нападом на НАТО", адже ціллю всіх цих атак була Україна, але і країни Альянсу мають бути готові.

"Для мене головне те, що він (правитель РФ Путін - УНІАН) у принципі є загрозою. Росія – це загроза, і не тільки для Естонії, але й для всього Заходу. А коли є загроза, то має бути наша відповідь на неї. Шукаючи цю відповідь, треба усвідомлювати: єдине, що розуміють росіяни, – це мова сили", - підкреслив чиновник.

Він повідомив, що в Естонії нарощують військове виробництво і збільшили витрати на оборону до більш ніж трьох відсотків ВВП.

"Тому ми закуповуємо багато боєприпасів. ... Саме тому ми створили нові регіональні плани для країн НАТО. Це – наша відповідь на ту загрозу, яку Росія зараз становить для Заходу", – резюмував Певкур.

Естонія і війна в Україні - останні новини

Напередодні глава МЗС Естноії Маргус Цахкна прокоментував позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо РФ. За його словами, офіційний Будапешт не діє так, як більшість західних країн щодо агресивної війни Росії в Україні, і навіть перебуває на боці противника.

Також УНІАН повідомляв, що у липні Естонія доставила Україні ЗРК Mistral та боєприпаси до них. Кількість одиниць ЗРК та боєприпасів невідома. У відомстві таку секретність пояснили міркуваннями безпеки.

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