Вчора ЗМІ повідомляли, що США схвалили відправку Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів.

Данія і Нідерланди офіційно підтвердили отримання від США схвалення на поставку літаків F-16 Україні.

Зокрема, міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен повідомив TV 2, що схвалення від США на поставку літаків Україні було отримано на основі данського запиту.

"Я можу підтвердити, що між мною і Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який ґрунтується на тому факті, що міністр оборони і я зв'язалися з США, щоб вивчити наші варіанти", - сказав він, додавши, що Данія отримала "дружню відповідь" на свій запит.

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У той же час він зазначив, що рішення щодо того, коли літаки F-16 надійдуть в Україну, ще не прийнято.

"Ми створили міжнародну коаліцію з навчання під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми успішно просуваємося. А потім мова буде йти про можливе пожертвування літаків, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими союзниками", - сказав Расмуссен.

Дозвіл від США на передачу F-16 Україні також прокоментував прем'єр-міністр Нідерландів Вопке Хекстра.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона підготувати ґрунт для відправки винищувачів F-16 в Україну. Дуже вдячний Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю. Тепер ми додатково обговоримо цю тему з нашими європейськими партнерами. Це знаменує собою важливу віху для України, щоб захистити свій народ і свою країну", - написав Хекстра в соцмережі Х.

F-16 для України - що відомо

Вчора ЗМІ повідомили, що США схвалили відправку Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Зазначалося, що їх відправлять відразу після того, як буде завершена підготовка пілотів.

Водночас, за даними The Washington Post, очікувати завершення навчань першої групи українських пілотів можна щонайменше влітку 2024 року.

Як заявляв речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат, F-16 зможуть стати на захист України не раніше весни 2024 року.

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