Їх відправлять одразу після завершення підготовки українських пілотів.

Сполучені Штати Америки схвалили відправку до України винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Їх відправлять одразу після того, як буде завершено підготовку пілотів.

Про це повідомляє Reuters. Штати офіційно запевнили Данію та Нідерланди у тому, що прискорять схвалення всіх необхідних формальностей для передачі цих літаків Україні, щойно завершиться навчання українських пілотів. Нещодавно Данія та Нідерланди такі запевнення запросили.

Як розповів агентству неназваний американський чиновник, держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи владі Данії та Нідерландів. Він запевнив, що відповідні запити країн будуть схвалені.

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"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F-16, так і у навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", – йдеться у листі до Блінкена.

Він зазначив, що "дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та порушення її суверенітету". Крім того, держсекретар США підкреслив, що передача винищувачів F-16 дозволить Україні "повною мірою отримати перевагу з нових можливостей, як тільки перша група пілотів завершить навчання".

Озброєння для України: останні новини від союзників

17 серпня стало відомо, що Україна отримала ще дві пускові установки ЗРК IRIS-T. Їх передала Німеччина.

Крім того, Чехія заявила, що передасть Україні партію вертольотів Мі-24В. Замість них чеська армія отримає гелікоптери типу UH-1Y Venom та AH-1Z Viper від США. При цьому кількість гелікоптерів, які відправлять Україні, не називається.

Водночас Велика Британія передасть Україні засоби ППО на загальну суму понад $114 млн. Країна уклала три контракти, один із яких – із норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Від цього підприємства Україна отримає системи протидії безпілотним літальним апаратам UAS.

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