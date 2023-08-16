Разом з тим, проводиться посилення української ППО іншими засобами.

Винищувачі F-16 зможуть стати на захист України не раніше весни 2024 року. Про це сказав спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і зими цієї", – зазначив він в ефірі телемарафону.

Водночас Ігнат нагадав, що питання щодо навчання українського персоналу для F-16 практично зрушено з місця. Йдеться про підготовку як пілотів, так і інженерів.

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"Ми розуміємо, що будуть наші льотчики найближчим часом вже навчатися в країнах, які є членами авіаційної коаліції. Але разом з тим, посилення нашої ППО треба проводити і воно проводиться (іншими засобами – УНІАН). Нещодавно було оголошено про ще дві пускових установки "Patriot", які ми отримали", – зауважив Ігнат.

При цьому він зауважив, що Росія використовує все більше дронів для ударів по Україні, у зв’язку з чим нашій країні також треба нарощувати відповідні засоби боротьби – ударні БПЛА.

"Нам треба одне робити: в тих міжнародних форматах, в яких ми беремо участь, говорити партнерам про нагальну необхідність, про потребу України у захисті. І ми бачимо, що питання надання Україні крилатих ракет вже теж набуває широкого розголосу. Це ракети TAURUS, а також балістичні ATACMS", – зазначив Ігнат.

Надання літаків F-16 Україні

11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. В угоді беруть участь Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

12 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що перші F-16 мають з'явитися у повітряному просторі України у першому кварталі 2024 року.

Разом з тим, The Washington Post днями написало, що очікувати завершення навчань першої групи українських пілотів можна щонайменше влітку 2024 року.

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