Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Арізоні.

Пентагон планує почати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у США вже у вересні, повідомляє New York Times з посиланням на американського чиновника.

Як нагадує видання, представники Міноборони США заявили минулого тижня, що українські пілоти будуть проходити навчання в Сполучених Штатах, тільки якщо європейські країни вичерпають свій потенціал. Але зараз підхід змінюється: українських пілотів також привезуть на навчання до Сполучених Штатів, як тільки Україна їх визначить.

У той же час не ясно, чи будуть Сполучені Штати навчати пілотів, спочатку призначених для участі в європейських програмах навчання, або це буде додаткова група.

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Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Арізоні, повідомив американський чиновник.

Очікується, що рішення буде оголошено в другій половині дня в четвер, приурочене до Дня Незалежності України.

Видання нагадує, що минулої зими ВПС США приймали двох українських пілотів, які літали на літаках радянської епохи, щоб подивитися, як вони себе поведуть на F-16. В оцінці від 22 березня представники ВПС дійшли висновку, що принаймні деяких українських пілотів можна навчити пілотуванню F-16 за чотири-п'ять місяців.

F-16 - останні новини

Норвегія заявила в четвер, що передасть Україні винищувачі F-16, що зробить її третьою країною НАТО, яка зробила це, після Нідерландів і Данії.

За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, два винищувачі Норвегія вже виділяє для навчальної місії і "розглядатиме" для передачі Україні невелику кількість тих, що залишилися.

Португалія заявила, що також навчатиме українських пілотів та інженерів пілотуванню та обслуговуванню F-16.

Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42.

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