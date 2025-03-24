Доля F-35 перебуває під загрозою через головне нагальне питання - чи можуть союзники і далі покладатися на Америку.

Американські F-35 - найпередовіші винищувачі у світі, здатні літати зі швидкістю близько 2000 кілометрів на годину, залишаючись практично невидимими для ворожих радарів, оснащені неперевершеними можливостями спостереження і руйнівним набором ракет.

Однак, як пише The Telegraph, їх доля перебуває під загрозою через одне нагальне питання - чи можуть союзники й надалі покладатися на Америку.

"Через гнів союзників на політику США дехто навіть задається питанням, чи може F-35 стати новою Tesla - автомобілем, що колись був предметом заздрощів конкурентів, але тепер стикається з руйнівним бойкотом", - зазначає видання.

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Так, основні союзники вже висловили сумніви щодо майбутніх замовлень F-35. Це відбувається через їхні побоювання покладатися на США в питаннях поставок запасних частин і оновлень програмного забезпечення, необхідних для підтримки їхніх F-35 у небі. Деякі навіть вважають, що в літаках є секретний "вимикач", хоча Lockheed Martin це рішуче заперечує.

"Це порушує незручне питання для союзників США: який сенс мати флот найсучасніших винищувачів-невидимок у світі, якщо вони не зможуть підняти його в повітря?", - зазначає видання.

Один колишній військовий чиновник розповів сайту Defense One, що через неодноразові спалахи гніву Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, Канади чи Панамського каналу "дуже складно зрозуміти, як вони залишаться з програмою [F-35]".

Зокрема, Канада, яка планувала купити десятки винищувачів, нещодавно оголосила, що вивчає "інші альтернативи". Таке саме рішення ухвалила і Португалія, а Німеччина теж дедалі частіше дивиться на F-35 з підозрою. Водночас Франція оголосила про масштабне розширення власного виробництва винищувачів Dassault Rafale, і експерти вважають, що французька авіаційна промисловість отримає велику вигоду від негативної реакції на F-35.

Джон Хемлер, аналітик з аерокосмічної галузі, сказав, що інші варіанти для скептично налаштованих до США країн включають Eurofighter Typhoon, Saab Gripen або південнокорейський KF-21, але зазначив, що всі вони означають "жертвування" перевагами, які може надати більш просунутий F-35.

Однак програмне забезпечення - не єдина потенційна проблема - союзники також стурбовані апаратним забезпеченням. Так, F-35, що належать країнам НАТО, можуть бути паралізовані, якщо США вирішать припинити постачання запасних частин.

"Це як якби ви були у Великій Британії і купили американську машину. Якби Сполучені Штати перекрили потік деталей, ви могли б певний час збирати деталі, але в кінцевому підсумку ваша машина не буде працювати дуже добре. Якби у вас був парк автомобілів, дедалі менше і менше з них були б у робочому стані, коли ви не можете мобілізувати інші", - сказав Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Хоча аналітики скептично ставляться до того, що Пентагон повністю відмовиться від програми, обмеження закупівель F-35 призведе до зростання цін для союзників США. Водночас інші вважають, що повідомлення про кінець F-35 сильно перебільшені.

Так, Данія вже отримала свій флот винищувачів. І поки багато європейських країн вагаються, і Нідерланди, і Бельгія підтвердили, що продовжать їх закуповувати.

Американські винищувачі

Раніше видання Bild писало, що Німеччина боїться того, що США можуть дистанційно заблокувати її F-35. За даними ЗМІ, зараз в уряді Німеччини розглядають можливість перегляду контракту або додаткових гарантій від США.

Крім того, в Канаді бояться, що США можуть "вимкнути" їм винищувачі F-35, а Португалія відмовляється від їхньої купівлі.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив, що компанія Boeing виграла конкурс на розробку новітнього винищувача шостого покоління F-47.

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