'Більше, ніж чутки': Німеччина боїться, що США можуть дистанційно заблокувати її F-35, - BILD

За даними ЗМІ, наразі в уряді Німеччини розглядають можливість перегляду контракту чи додаткових гарантій від США.

У Німеччині зростають побоювання, що закуплені за 8,3 мільярди євро сучасні винищувачі F-35 можуть опинитися під контролем США. У разі потенційного конфлікту американці зможуть відключити їх віддалено, пише BILD.

Питання стало особливо актуальним після того, як адміністрація Дональда Трампа обмежила доступ України до важливих даних для управління американськими ракетними системами HIMARS.

Побоювання пов'язані з можливою наявністю у літаків так званого Kill Switch — механізму, який дозволяє США заблокувати їхню роботу в будь-який момент.

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Представник німецького оборонного концерну Hensoldt Йоахім Шранцхофер заявив, що "Kill Switch у F-35 - це більше, ніж просто чутки". Він зазначив, що блокування може відбуватися не лише через вбудовані системи, а й через систему планування бойових місій, що не дозволить літакам навіть злетіти.

На тлі цих розмов президент Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що Німеччина має переглянути контракт на закупівлю F-35, якщо існує ризик, що Вашингтон зможе обмежити їхнє використання.

"Нам потрібно уважно придивитися і бути обережними. Якщо ми витрачаємо стільки грошей на таку систему озброєння, як F-35, ми також маємо можливість самостійно вирішувати, як її використати", - сказав депутат Бундестагу, експерт із оборони ХДС Інго Гедехенс.

За даними видання, наразі в уряді Німеччини розглядають можливість перегляду контракту чи додаткових гарантій від США.

Американські F-35 для Німеччини

Німеччина замовила 35 винищувачів F-35A Lightning II у США для модернізації свого військового флоту та заміни застарілих Tornado. Літаки, здатні нести ядерну зброю, посилять обороноздатність країни в межах НАТО.

Очікується, що перші F-35 надійдуть Бундесверу у 2026 році, а повна боєготовність буде досягнута до 2028–2029 років. Угода вартістю близько 8,3 млрд доларів також включає навчання пілотів і технічне обслуговування.

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