Українські військові підтвердили інформацію, що вже мали справу з Т-55 та Т-62.

Російська армія змушена використовувати старі танки часів холодної війни, включаючи машини Т-55 1950-х років, через великі втрати та нездатність налагодити виробництво нових.

Про це повідомляє видання Forbs з посиланням на українських військових. За даними Oryx, Росія втратила понад 2600 танків з початку війни. Не маючи можливості їх замінити, Росія кидає на штурми застарілі Т-55, Т-62 та Т-72 й Т-80 першого покоління.

Український оператор дронів "Kriegsforscher" зафіксував, що в останніх штурмах Т-62 і Т-55 стали звичайною справою. Їх використовують як танки, а не як гаубиці, як це було раніше.

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"Команда "Крігсфоршера" нещодавно підбила два Т-62 в районі Водяного на сході країни, 13 Т-62 і Т-55 в околицях Новомихайлівки й понад 10 Т-62 в районі українського плацдарму в Кринках", - пише видання.

Деякі з цих танків отримали екстрену модернізацію: нові радіостанції, сучасна оптика, свіжі шари динамічної броні. Але багато з них залишаються без змін. Їхня тонка броня не витримує сучасних протитанкових засобів, але вони все ще становлять загрозу для піхоти.

Використання застарілих танків - що відомо

Російські війська почали використовувати свої 70-річні танки Т-55 для прямих атак, всього кілька місяців тому вони б не зважилися на це, але втрати змушують.

Минулої доби, 10 лютого, українські війська ліквідували 930 російських загарбників на фронті. Станом на сьогодні втрати Росії у війні вже становлять 395 200 осіб. Серед нових втрат РФ також згадувалося про 12 танків.

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