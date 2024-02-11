Загальні втрати Росії у війні вже становлять 395 200 осіб.

Минулої доби, 10 лютого, українські війська ліквідували 930 російських загарбників на фронті.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні втрати Росії у війні вже становлять 395 200 осіб.

Збройні сили України знищили багато техніки противника, зокрема:

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танків ‒ 6406 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14);

артилерійських систем – 9475 (+16);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13);

спеціальна техніка ‒ 1513 (+1).

Також відправили на брухт 981 РСЗВ, 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 1881 крилату ракету, один підводний човен, а також 24 човни та катери.

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За оцінкою Forbes, якщо темпи втрат Росії збережуться, то у ворога закінчиться військова техніка вже через півроку.

За словами аналітиків ISW, оборонна промисловість РФ, ймовірно, не зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність окупаційної армії підтримувати нинішній темп операцій.

У січні було знищено 26 тисяч 220 російських загарбників та 3 тисячі 584 одиниці техніки ворога. Зокрема, було знищено 339 танків, 686 бойових броньованих машин, 746 артилерійських систем, 33 РСЗВ, 38 установок ППО, 937 одиниць автотехніки, 185 одиниць спецтехніки противника.

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