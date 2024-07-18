Протитанкові ракети, вантажівки і радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання.

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього, з-поміж іншого, увійдуть гаубиці Caesar. Про це інформує France Info.

Зазначається, що Київ отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar і 24 легких танки.

"Протитанкові ракети, вантажівки і радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, призначеного на 2024 рік", - пише видання. Відео дня

Крім того, наприкінці 2024 року 2100 українських військовослужбовців проведуть два місяці у військових таборах у Франції для проходження бойової підготовки.

"Безпрецедентний за розміром загін залишиться на місці протягом двох місяців. Військовослужбовці, які проходитимуть підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на закордонному театрі бойових дій. Невелика частина тренувань буде децентралізована для танкової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні - останні новини

НАТО надасть додатковий пакет допомоги Україні. Туди увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси.

Блок значно посилює підтримку України і всі країни-члени НАТО погодилися на нові тренувальні програми для ЗСУ та довгострокові зобов'язання.

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