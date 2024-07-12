Загальна сума підтримки з боку Австралії становить 1,3 мільярда доларів.

Австралія надасть Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки. Це найбільший пакет військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє ABC News.

Видання зазначило, що про новий пакет допомоги оголосив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз в останній день саміту НАТО у Вашингтоні. Туди увійдуть керовані ракети, ракети ППО, протитанкова зброя, боєприпаси та партія взуття. Окрім того, "невелика кількість" австралійського персоналу - 700 осіб, приєднається до командування НАТО щодо України.

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", - заявив Марлз. Відео дня

У матеріалі наголосили, що загальна сума підтримки з боку Австралії становить 1,3 мільярда доларів, зокрема 1,1 мільярда для українських військових.

ABC News також додало, що саміт НАТО був здебільшого зосереджений на посиленні підтримки України. Також відомо, що Австралія та інші партнери з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, які не є членами альянсу, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з НАТО на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.

Військова допомога Україні - останні новини

Як раніше писав УНІАН, НАТО надасть додатковий пакет допомоги Україні. Генсек альянсу Єнс Столтенберг розповів, що туди увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси. На його думку, зараз головним завданням НАТО є забезпечення перемоги України. Це також є передумовою для майбутнього приєднання Києва до блоку.

Водночас президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що країни НАТО надали Україні лише близько половини допомоги, яку обіцяли.

"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він.

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