Блок значно посилює підтримку України, щоб примусити Путіна до миру.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні отримає новий пакет допомоги ще до саміту Альянсу у Вашингтоні. Туди увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси.

У інтерв'ю CBS він наголосив, що блок значно посилює підтримку України і всі країни-члени НАТО погодилися на нові тренувальні програми для ЗСУ та довгострокові зобов'язання.

"Очікую, що до саміту, який розпочнеться наступного тижня, будуть зроблені нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів", - поділився генсек.

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Столтенберг анонсував, що на саміті оголосять про нові ініціативи щодо безпекової допомоги Україні. Зокрема, про створення логістичного центру в Німеччині, де зберігатиметься техніка для тренування українських військових.

"Це буде великим і важливим результатом саміту, який забезпечить більш міцну основу для нашої підтримки України", - вважає він.

На думку генсека, зараз головним завданням Альянсу є забезпечення перемоги України. Це також є передумовою для майбутнього приєднання Києва до блоку. Столтенберг наголосив, що єдиний спосіб досягти миру - це переконати правителя РФ у неможливості перемогти на полі бою. Для цього потрібна довгострокова військова допомога Україні, яка забезпечить її перевагу на фронті.

"Він має сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну та незалежну державу", - наголосив він.

Саміт НАТО у США - чого чекати

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс анонсував, що на заході Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення членства в Альянсі. У підсумковій декларації країни-члени підтвердять, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому.

Однак президент Володимир Зеленський вже попередив, що чекати на запрошення України до НАТО під час ювілейного саміту 9-11 липня у Вашингтоні не варто.

У МЗС додали, що Україна має два основні очікування від ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні.

"Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО", - сказав глава відомства Дмитро Кулеба.

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