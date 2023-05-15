Франція має оснастити українські батальйони цією технікою протягом найближчих тижнів.

Франція надасть Україні десятки броньованих машин та легких танків, зокрема AMX-10RC. Також країна зосереджує свої зусилля на підтримці української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у спільній декларація України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, яку опублікували на сайті Офісу президента.

"Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових", – йдеться у декларації.

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Зазначається, що Франція також надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою.

"Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме", – зазначається в документі.

Зброя для України: актуальні новини

14 травня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. Наша країна отримає, серед іншого, бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T. Крім того, Німеччина продовжить надавати Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку, а також підтримку озброєнням, скільки це буде необхідно.

11 травня Велика Британія підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Британський міністр оборони наголосив, що ці ракети будуть застосовуватися виключно "на суверенній території України".

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