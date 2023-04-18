Міністр оборони Олексій Резніков показав французькі "колісні танки" AMX-10, які отримала українська армія.
"Ми прокотилися разом з нашими бійцями і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", - написав він у Twitter.
Резніков подякував за цю поставку своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону і всьому французькому народу.
"Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнити нашу територію. Так виглядають Свобода, Рівність і Братерство", – підкреслив міністр.
Бойова машина AMX-10 - що відомо
AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль, популярно іменований "колісним танком", хоча це не цілком коректне визначення. Головним достоїнством цієї техніки є її висока мобільність і вогнева міць, яку можна порівняти з танком, але при вкрай слабкому рівні бронювання.
На початку січня Макрон пообіцяв поставку Україні певної кількості цих бойових машин. Згідно з наявною інформацією, всього Україна має отримати близько 40 AMX-10RC. Відомо, що перша партія прибула в Україну ще в середині березня.