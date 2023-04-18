Очільник Міноборони випробував французьку бронетехніку, яка скоро з'явиться на фронті.

Міністр оборони Олексій Резніков показав французькі "колісні танки" AMX-10, які отримала українська армія.

"Ми прокотилися разом з нашими бійцями і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", - написав він у Twitter.

Резніков подякував за цю поставку своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону і всьому французькому народу.

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"Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнити нашу територію. Так виглядають Свобода, Рівність і Братерство", – підкреслив міністр.

Бойова машина AMX-10 - що відомо

AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль, популярно іменований "колісним танком", хоча це не цілком коректне визначення. Головним достоїнством цієї техніки є її висока мобільність і вогнева міць, яку можна порівняти з танком, але при вкрай слабкому рівні бронювання.

На початку січня Макрон пообіцяв поставку Україні певної кількості цих бойових машин. Згідно з наявною інформацією, всього Україна має отримати близько 40 AMX-10RC. Відомо, що перша партія прибула в Україну ще в середині березня.

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