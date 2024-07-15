Раніше Емманюель Макрон оголосив про передачу літаків Mirage Україні і навчання пілотів у Франції.

Париж чітко дотримується зобов’язань щодо військової підтримки України, зокрема, передачі літаків Mirage 2000-5. Про це з посиланням на посла Французької республіки в Україні Гаеля Весьєра повідомляє Укрінформ.

"Були взяти дуже чіткі зобов’язання з боку французької влади, і вони будуть дотримані, в цьому немає сумніву", – заявив посол.

За його словами, існують певні ліміти часу, які не дозволяють пришвидшити передачу авіаційної техніки.

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"Йдеться про підготовку льотного і технічного персоналу для цих літаків. Але в цілому, я думаю, що мова йде про кілька місяців", – додав Гаель Весьєр.

Передача Mirage 2000-5 – що відомо

Про передачу Україні французьких винищувачів Mirage 2000-5 стало відомо у червні. Кількість літаків тоді офіційно не назвали, втім, на думку експертів, мова може йти про приблизно 6 винищувачів Mirage 2000-5.

Навіть попри невелику кількість, спеціалісти вважають, що ці літаки можуть суттєво підвищити потенціал Повітряних сил: в першу чергу, мова йде про боротьбу з російською бойовою авіацією, у тому числі, літаками марки "Су".

Mirage 2000 зможе використовуватись і для нанесення ударів по наземних цілях. Зокрема, його можна використовувати у якості носія крилатої ракети SCALP (також відомої як Storm Shadow), яка вже доказала свою ефективність у боротьбі с з росіянами.

Нагадаємо, раніше під цю ракету адаптували старий фронтовий бомбардувальник Су-24, який стоїть на озброєнні Повітряних сил.

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