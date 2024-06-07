Якби Mirage-2000 були доступні Україні сьогодні, вона б використовувала їх для боротьби з російськими літаками Су.

У четвер, 6 червня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його держава передасть Україні неназвану кількість винищувачів Mirage 2000, а також проведе підготовку пілотів для керування цими літаками.

Як пише Forbes, угода щодо літаків Mirage готувалася протягом багатьох місяців. За словами Макрона, Україна отримає саме винищувачі Mirage 2000-5, які оптимізовані для бою в повітрі, а не старі винищувачі Mirage 2000C або штурмовики класу "повітря-земля" Mirage 2000D.

"Всі варіанти мають однакову базову форму і характеристики: безхвосте дельтаподібне крило, один двигун, багаторежимний радар на носовій частині і надзвукову швидкість. Вибір варіанту має сенс. Французькі військово-повітряні сили вивели на пенсію останні кілька вінтажних літаків Mirage 2000C 1980-х років випуску у 2022 році. Минулого року французький чиновник заявив, що лише 13 Mirage 2000C все ще мають "невеликий потенціал". Французькі ВПС модернізують більшість з близько 80 літаків Mirage 2000D для продовження експлуатації", – пояснює видання. Відео дня

Французькі винищувачі Mirage 2000-5, що "дожили" до цього часу , з 37 "п'ятірок" Dassault, побудованих для французьких ВПС у 1990-х роках, мають бути виведені з експлуатації до 2029 року. Але міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що їхня заміна – нові Dassault Rafales – може прибути раніше.

Немає жодних причин, чому Франція не могла б надати українським ВПС кілька десятків літаків Mirage 2000-5. Цієї кількості було б достатньо, щоб замінити існуючу українську винищувальну бригаду або сформувати нову бригаду.

"Українські Повітряні сили вступили у війну в лютому 2022 року, маючи на озброєнні близько 125 бойових літаків, включаючи штурмовики Су-24 і Су-25 та винищувачі Су-27 і МіГ-29. За 28 місяців запеклих боїв українці втратили близько 80 літаків, але замінили більшість з них на літаки, передані Македонією, Польщею та Словаччиною, а також на старі літаки, які вони витягли з довготривалого зберігання та відновили до стану, придатного для польотів", – йдеться у матеріалі.

Нове "підкріплення" вже в дорозі. Бельгія, Данія, Нідерланди і Норвегія пообіцяли надати кілька десятків літаків Lockheed Martin F-16 – перші з них мають прибути за кілька тижнів, приблизно в той самий час, коли перша група українських пілотів завершить підготовку в США, Данії і Румунії.

Франція або інша країна, що експлуатує Mirage 2000, – наприклад, Греція – повинні будуть тренувати українські екіпажі на літаку з дельтоподібним крилом. Це може зайняти деякий час – можливо, рік або більше. Але якщо тільки не станеться шокуючої перемоги Росії або не буде досягнуто певного закінчення війни шляхом переговорів, Mirage 2000 мають врешті-решт полетіти в бій над кількасоткілометровою лінією фронту в Україні.

Переваги цього типу літаків добре відомі. Полковник французьких ВПС Анн Лабаді в інтерв'ю Combat Aircraft пояснювала, що Dash-five досить старий літак, але він також є спеціалізованим.

"Це літак, призначений виключно для протиповітряної оборони, і його пілоти спеціалізуються саме на цьому", – зауважила вона.

Якби Mirage-2000 були доступні Україні сьогодні, очевидно, що військові здійснювали б вильоти проти винищувачів-бомбардувальників російських ВПС типу "Сухой", які щомісяця безжально бомбардують українські війська і цивільне населення тисячами керованих авіабомб.

Літаки для України: це варто знати

Як відомо, наша держава очікує на поставку перших F-16 вже цього літа. При цьому у ЗМІ пишуть, що Україна розчарована у США через організацію підготовки пілотів, які будуть керувати цими винищувачами. На базах не вистачає місць, що у Штатах пояснюють тим, що у черзі на навчання є і інші країни. При цьому база в Данії, де також готують українських льотчиків, скоро закриється, оскільки країна переходить на винищувачі F-35.

Крім того, занепокоєння викликає і те, чим ці літаки озброювати. Politico вказало на серйозну проблему – для протидії російським повітряним атакам Україні потрібні висококласні ракети класу "повітря-повітря". Вони є у США та деяких країн НАТО, проте в Альянсі багато держав "не поспішають розлучатися зі своїм дорогим озброєнням".

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