У Франції обговорюють можливість постачання близько 50 таких ракет.

Франція вже доставила перші кілька крилатих далекобійних ракет SCALP в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на французькі дипломатичні джерела.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція приєднається до Великої Британії у постачанні ракет далекого радіуса дії для України, але не повідомив, скільки власне ракет отримає Україна.

Дипломатичне джерело з Франції повідомило, що обговорюється можливість відправлення близько 50 ракет SCALP.

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Інше джерело, обізнане з цим кроком, повідомило, що кілька ракет вже доставлені в Україну.

Як зазначає видання, Україна впродовж багатьох місяців прохає надати далекобійні ракети, але Сполучені Штати, основний постачальник, ще не погодився на такий крок.

Британія у травні повідомила, що постачатиме франко-британські ракети, вироблені MBDA. Британська версія ракети називається Storm Shadow.

Французька версія ракети, яку називають SCALP, має дальність ураження близько 250 км.

Передача Україні ракет SCALP від Франції - деталі

Сьогодні Макрон по прибуттю на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі повідомив, що його країна розпочне постачання для України ракет великого радіуса дії. Він вирішив збільшити постачання озброєння і техніки, аби надати українцям можливість наносити удари на дальніх відстанях.

Після рішення Британії передати Україні ракети Storm Shadow, ця зброя стала активно застосовуватися для ураження позицій і об'єктів під контролем російських окупантів за лінією фронту. Зокрема, раніше українські військові підтвердили удари по мостах в районі Чонгара ракетами Storm Shadow.

У президента РФ Володимира Путіна блискавично прокоментували рішення Франції поставити Україні ракети дальнього радіусу дії. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, рішення Парижа не вплине на хід "російської спецоперації", воно здатне лише "погіршити долю київського режиму".

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