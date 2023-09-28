Нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

Уряд Німеччини дозволив створення німецько-українського підприємства, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

Як заявив глава Федерального управління по картелях Німеччини Андреас Мундт, якого цитує Tagesschau, Федеральне управління з картелів не заперечує проти створення спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall і української державної компанії "Українська оборонна промисловість".

Зазначається, що нова компанія вироблятиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

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За словами Мундта, в Німеччині цей проект не призводить до будь-якого конкурентного дублювання або будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.

"Ми швидко дали своє схвалення", - розповів глава Федерального управління з картелів.

Завод Rheinmetall в Україні

На початку липня стало відомо, що Німецький концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, не звертаючи уваги на побоювання інших західних оборонних компаній, які, як повідомляється, мають місце в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

У РФ погрожують розбомбити німецький завод Rheinmetall, якщо він з'явиться в Україні.

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