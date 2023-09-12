Міністерство оборони Німеччини уклало відповідний контракт з дочірньою компанією групи Rheinmetall ще у 2022 році.

В Україні розгортають ультрасучасний польовий госпіталь в рамках військової допомоги від німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Міністерство оборони Німеччини уклало відповідний контракт з дочірньою компанією групи Rheinmetall - Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) на весні 2022 року. Сьогодні прес-служба компанії підтвердила, що передала Україні все необхідне. Вартість замовлення становить близько 9 мільйонів євро.

Йдеться про польовий госпіталь на 32 ліжко-місця, обладнаний за стандартами НАТО: там є операційна, необхідні рентген апарати та КТ, власна лабораторія тощо.

Додатково Україна отримала ще десять вантажівок/причепів, разом з 20 контейнерами-наметами.

Госпіталь дозволить військовим медикам працювати на власних потужностях й не залежати від зовнішніх факторів. До прикладу, він забезпечений власною системою водопостачання та обігріву.

Передача мобільного польового госпіталю відбулася у два етапи: спочатку десять українських військових пройшли двотижневий навчальний курс, щоб навчитися правильно розгортати комплекс та користуватися його можливостями. Навчання проходили на території Німеччини. Згодом польовий госпіталь офіційно передали українській стороні у "визначеному місці".

"Ми жодного дня не забували, наскільки важлива швидка доставка. Сподіваюся, ця система врятує багато життів в Україні", - йдеться у заяві концерну.

Також у Rheinmetall анонсували ще 2 додаткові поставки Україні, які включатимуть передачу високомобільного медичного обладнанням. Йдеться про кінець 2023 та початок 2024 року.

Україна чекає від Rheinmetall десятки машин піхоти Marder

Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall передати Україні ще 40 бокових машин піхоти Marder. Відповідне замовлення зробили в серпні цього року. Його конкретну вартість не називають, проте в концерні зазначали, що йдеться про "двозначне число мільйонів євро".

Також зазначалося, що включно з цією поставкою Україна загалом отримає від Німеччини 80 машин Marder.

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