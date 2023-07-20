Генеральний директор Армін Паппергер збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall.

На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки.

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане < ... > законною ціллю для Збройних сил РФ", - заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, пише BILD.

Зазначається, що погрози російських чиновників звучать не вперше. Раніше Дмитро Медведєв опублікував в Telegram пост, в якому сказав: "Якщо фріци все-таки вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням". І пообіцяв "салют з "Калібрів".

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Генеральний директор Армін Паппергер збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall.

Плани з будівництва заводу Rheinmetall в Україні - деталі

Німецький концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, не звертаючи уваги на побоювання інших західних оборонних компаній, які, як повідомляється, мають місце в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Передбачається, що завод зможе випускати до 400 танків на рік. Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розповів ЗМІ, що головне завдання концерну - "підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію і якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби".

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