Раніше повідомлялося, що Apache успішно уразив ціль ракетою Spike-NLOS на відстані 32 км.

Американські ударні гелікоптери AH-64 Apache, які розгорнуті на території Іраку, отримали нову ізраїльську керовану ракету Spike NLOS. Відповідні фотографії розмістило видання The War Zone.

"‎Схоже, це перший випадок, коли армійські (маються на увазі сухопутні сили США, - УНІАН) AH-64 з такою зброєю були розгорнуті в зоні активного конфлікту"‎, - зазначають автори видання.

Порівняно з ракетами AGM-114 Hellfire та AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), які також є в арсеналі армійських Apache, Spike NLOS забезпечує значно більшу дальність ураження цілей на суші та на морі.

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Під час випробування, яке провели ще у 2021 році, Apache успішно уразив новою ракетою ціль, що знаходилась на відстані 32 км.

Для порівняння, дальність AGM-114 Hellfire складає близько 10 км. Дальність російської ракети "‎Вихор"‎, призначеною для Ка-52 також дорівнює приблизно 10 км.

Spike-NLOS - довідка

Spike NLOS є універсальною ізраїльською ракетою сімейства Spike. Це мультиплатформенна електронно-оптична система, яка призначена для знищення бронетехніки, об'єктів типу бункер/ДОТ/ДЗОТ, а також інженерних споруд та надводних цілей.

У 2022 році оборонний концерн Rafael презентував нове покоління ракети сімейства Spike. У неї реалізована можливість одночасного запуску чотирьох ракет із однієї установки. Ракета дозволяє вести стрільбу із закритих позицій.

Нагадаємо, нещодавно США показали нову дальнобійну ракету для ударних гелікоптерів AH-1Z.

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