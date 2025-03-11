Американські ударні гелікоптери AH-64 Apache, які розгорнуті на території Іраку, отримали нову ізраїльську керовану ракету Spike NLOS. Відповідні фотографії розмістило видання The War Zone.
"Схоже, це перший випадок, коли армійські (маються на увазі сухопутні сили США, - УНІАН) AH-64 з такою зброєю були розгорнуті в зоні активного конфлікту", - зазначають автори видання.
Порівняно з ракетами AGM-114 Hellfire та AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), які також є в арсеналі армійських Apache, Spike NLOS забезпечує значно більшу дальність ураження цілей на суші та на морі.
Під час випробування, яке провели ще у 2021 році, Apache успішно уразив новою ракетою ціль, що знаходилась на відстані 32 км.
Для порівняння, дальність AGM-114 Hellfire складає близько 10 км. Дальність російської ракети "Вихор", призначеною для Ка-52 також дорівнює приблизно 10 км.
Spike-NLOS - довідка
Spike NLOS є універсальною ізраїльською ракетою сімейства Spike. Це мультиплатформенна електронно-оптична система, яка призначена для знищення бронетехніки, об'єктів типу бункер/ДОТ/ДЗОТ, а також інженерних споруд та надводних цілей.
У 2022 році оборонний концерн Rafael презентував нове покоління ракети сімейства Spike. У неї реалізована можливість одночасного запуску чотирьох ракет із однієї установки. Ракета дозволяє вести стрільбу із закритих позицій.
Нагадаємо, нещодавно США показали нову дальнобійну ракету для ударних гелікоптерів AH-1Z.