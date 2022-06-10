У шостому поколінні реалізована можливість одночасного запуску чотирьох ракет із однієї установки.

Ізраїльський оборонний концерн Rafael презентував шосте покоління багатофункціональної протитанкової ракети електрооптичного наведення сімейства Spike NLOS.

Ракета дозволяє вести стрільбу із закритих позицій, пише The Times of Israel. У ізраїльській армії ці ракети використовуються під назвою Tamuz.

При запуску з повітря ракета має дальність польоту до 50 кілометрів, а при стрільбі з наземної установки дальність польоту становить 32 кілометри.

У шостому поколінні реалізована можливість одночасного запуску чотирьох ракет з однієї установки. "Це значно збільшує гаму далеких цілей, які можна уразити, і тим самим підсилює елемент несподіванки", - заявили в компанії.

Однією з додаткових функцій нового покоління ракет Spike NLOS є можливість передачі управління. Тобто, ракету можна запустити з однієї системи, а управляти з іншої.

Ракети Tamuz-6 також можуть отримувати інформацію про цілі вже в польоті, наприклад з безпілотника або інших літаків. У попередніх поколіннях Spike NLOS оператор мав вручну вводити координати цілі, що в Rafael описали як "складне технічне завдання".

"За допомогою зображень, що надаються різними електрооптичними датчиками, ракета самостійно локалізує ціль, позначає її та допомагає оператору знешкоджувати її більш точно й просто", - повідомили в компанії.

Така функція буде корисна при спробі уразити конкретну ціль серед безлічі їй подібних, наприклад - знищити танк командира серед взводу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Ізраїлі успішно пройшла перша частина випробувань лазерної системи протиповітряної оборони, під час якої вона збивала безпілотники, ракети, мінометні снаряди та протитанкові ракети. Наземна лазерна система під назвою Iron Beam ("Залізний промінь") розробляється як доповнення до системи "Залізний купол".

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