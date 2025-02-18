Військово-морські сили США оприлюднили фото ударного вертольота Корпусу морської піхоти США AH-1Z Viper з небаченим раніше боєприпасом великої дальності. Про це повідомляє Командування військово-повітряних систем ВМС США (NAVAIR).
Випробування зброї, яка отримала умовне позначення Long Range Precision Fire (LRPF) провели наприкінці минулого року. Запуск виконали на випробувальному полігоні в Юмі, штат Аризона. Тести визнали вдалими.
На фото можна бачити гелікоптер AH-1Z, який несе два боєприпаси нового типу. Ракета отримала Х-подібне оперення та має певні ознаки технології стелс.
На думку фахівців, Корпус морської піхоти США розглядає нову зброю як ключ до забезпечення актуальності гелікоптерів в майбутніх конфліктах, особливо проти КНР.
Також варто зазначити, що раніше росіяни створили для своїх ударних вертольотів нову ракету "Виріб 305", дальність якої складає 14,5 км. Москва доволі активно використовує "Виріб 305" в російсько-українські війні. Серед носіїв - Мі-28НМ.
Ударні гелікоптери - останні новини
Раніше фахівці заявили, що в умовах російсько-української війни роль ударних гелікоптерів виявилася доволі обмеженою і звелася до літаючого аналогу РСЗВ. Причиною цього вони вважають щільне насичення лінії фронту засобами протиповітряної оборони.
Втім, розробка нових ударних гелікоптерів не припиняється. Так, в минулому році, з’явились фото умовного китайського аналога американського вертольота Apache.
Як тоді заявляли фахівці, його могли створити на базі китайського багатоцільового Z-20, який у свою чергу став "копією" американського Black Hawk.