Раніше російські ударні гелікоптери отримали ракету "‎Виріб 305"‎ з дальністю 14,5 км.

Військово-морські сили США оприлюднили фото ударного вертольота Корпусу морської піхоти США AH-1Z Viper з небаченим раніше боєприпасом великої дальності. Про це повідомляє Командування військово-повітряних систем ВМС США (NAVAIR).

Випробування зброї, яка отримала умовне позначення Long Range Precision Fire (LRPF) провели наприкінці минулого року. Запуск виконали на випробувальному полігоні в Юмі, штат Аризона. Тести визнали вдалими.

На фото можна бачити гелікоптер AH-1Z, який несе два боєприпаси нового типу. Ракета отримала Х-подібне оперення та має певні ознаки технології стелс.

Відео дня

На думку фахівців, Корпус морської піхоти США розглядає нову зброю як ключ до забезпечення актуальності гелікоптерів в майбутніх конфліктах, особливо проти КНР.

Також варто зазначити, що раніше росіяни створили для своїх ударних вертольотів нову ракету "‎Виріб 305"‎, дальність якої складає 14,5 км. Москва доволі активно використовує "‎Виріб 305"‎ в російсько-українські війні. Серед носіїв - Мі-28НМ.

Ударні гелікоптери - останні новини

Раніше фахівці заявили, що в умовах російсько-української війни роль ударних гелікоптерів виявилася доволі обмеженою і звелася до літаючого аналогу РСЗВ. Причиною цього вони вважають щільне насичення лінії фронту засобами протиповітряної оборони.

Втім, розробка нових ударних гелікоптерів не припиняється. Так, в минулому році, з’явились фото умовного китайського аналога американського вертольота Apache.

Як тоді заявляли фахівці, його могли створити на базі китайського багатоцільового Z-20, який у свою чергу став "копією" американського Black Hawk.

Вас також можуть зацікавити новини: