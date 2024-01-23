Обладнання вже активно використовують українські військові.

Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про розробку системи, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що йдеться про окопний РЕБ, який глушить російські FPV-дрони.

"Учасники кластера Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим", - розповів урядовець.

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Він додав, що радіус роботи - від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона - 3 тис. метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення, для цього їй потрібно не більше 0,5 секунди.

"Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи - вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", - зазначив Федоров.

Крім того, зауважив міністр, за запитом військових розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV - у формі рюкзака. "Її також активно використовують військові, вона зарекомендувала себе як незамінна річ", - додав він.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров зауважив, що за час повномасштабної війни уряд України змінив політику для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому мільйон FPV-дронів за рік - це реалістична ціль. Він також закликав українців пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома.

За словами міністра, зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, "особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу". Він розповів про одну з відповідних ініціатив - проект "Народний дрон". Це інженерний курс, який навчить, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

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