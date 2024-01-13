За словами Михайла Федорова, варто пройти безкоштовне навчання і збирати безпілотники власноруч.

За час повномасштабної війни уряд України змінив політику для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому мільйон FPV-дронів за рік — це реалістична ціль. Про це у своєму Facebook повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

За словами міністра, зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, "особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу". Він розповів про одну з відповідних ініціатив - проект "Народний дрон".

"Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон. Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання", - написав Федоров.

Він зазначив, що старт курсу відбувається кожні два тижні, при цьому навчання є повністю безоплатним. Учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників.

"FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проекту — і будьте залученими до перемоги", - підсумував міністр.

FPV-дрони у війні в Україні - останні новини

На фронті не вистачає БПЛА: воїни "Холодного Яру" просять про FPV-дрони. Вони закликали допомогти їм зі збором на дрони-камікадзе, які потужно нищать ворога і зберігають життя українських воїнів.

Також УНІАН повідомляв, чи дійсно мільйон FPV-дронів суттєво допоможе ЗСУ. За словами колишнього депутата ВР, а нині військового Ігоря Луценка, цієї кількості недостатньо.

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