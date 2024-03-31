Впродовж останніх кількох місяців питання про можливе застосування "Калібрів" для ударів по України не стояло на порядку денному.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни ймовірно у найближчий час застосують крилаті ракети морського базування "Калібр" для ударів по Україні. Ворог накопичував їх тривалий час.

Як йдеться у матеріалі Defense Express, ця заява Буданова може виглядати дещо дисонуючою на тлі того, що раніше питання про можливе застосування "Калібрів" для ударів по України не стояло на порядку денному. Ну і також – на тлі коментарів про те, що майже всі ракетоносії російські окупанти перевели із Севастополя в Новоросійськ, і там начебто нема технічної можливості завантажувати крилаті ракети на фрегати, корвети та підводні човни.

На цьому тлі логічно виникає питання про те, а яку ж кількість "Калібрів" могли до цього моменту накопичити російські загарбники. Щоб знайти відповідь на це питання, можемо опертись на дані про кількість ракет в РФ станом на листопад 2023 року.

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Тоді представник ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що на листопад минулого року росіяни мали накопичений запас в 165 "Калібрів". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва "Калібрів" міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

Отже, за чотири місяці запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до + 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць.

Для порівняння, чисто щоб проілюструвати тенденцію – станом на той же листопад 2023 року російські загарбники мали в запасі лише 160 крилатих ракет повітряного базування типів Х-101/555/55, тобто уже тут "на старті" кількість КР повітряного базування виявилась дещо меншою, аніж кількість "Калібрів".

Видання також зауважує, що варто врахувати й наступний момент – якщо опиратись на офіційні звіти Повітряних Сил, то в проміжок з 21 по 31 березня 2024 року російські загарбники відстріляли по Україні загалом 133 крилаті ракети повітряного базування Х-101/555/55.

"На цьому тлі логічною виглядає оцінка, що по мірі вичерпання наявного запасу крилатих ракет повітряного базування росіяни можуть "розпакувати" запас "Калібрів". Але водночас, і на ті ж самі Х-101 рашисти й далі можуть покладатись для виконання ударів по нашій критичній інфраструктурі. Повідомлення про те, що РФ почала виробництво Х-101 з двома бойовими частинами, і ця ракета дійсно стала вдвічі небезпечнішою, вказує зокрема і на те, що ворог прагне максимізувати ефект від застосування таких КР при можливому зменшенні інтенсивності запусків", - пише видання.

Крилаті ракети "Калібр" - що про них відомо

"Калібри" стартують як з неземних оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", так із кораблів. І, що найнеприємніше, пуски здійснюється поза межами досяжності українських засобів знищення.

Ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км. Для розуміння, це означає, що корабель з ними може стояти на рейді Сочі та вести вогонь по будь-якій точці України. Але у будь-якому випадку боротися з "Калібрами" - можливо.

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