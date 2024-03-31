Окупанти не застосовували "Калібри", через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101, вважає розвідник.

Російські окупанти накопичував крилаті ракети "Калібр", і ймовірно, ворог невдовзі знову почне застосовувати їх для ударів по Україні. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Калібри" накопичували весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - сказав він.

За словами Буданова, окупанти не застосовували "Калібри", через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101.

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"Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість ракет Х-101 значно скоротилася", – повідомив глава ГУР.

Також розповів, що Росія раніше ухвалила нормативне рішення, яке передбачало поновлення запасів ракет флоту і доведення їх до певної кількості.

"Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", - додав очільник ГУР.

"Калібри" - що про них відомо

"Калібри" стартують як з неземних оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", так із кораблів. І, що найнеприємніше, пуски здійснюється поза межами досяжності українських засобів знищення.

Ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км. Для розуміння, це означає, що корабель з ними може стояти на рейді Сочі та вести вогонь по будь-якій точці України. Але у будь-якому випадку боротися з "Калібрами" - можливо.

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