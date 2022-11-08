Російський безпілотник не зміг долетіти до позицій українських військових.

Бійці територіальної оборони затрофеїли рідкісний російський безпілотник "Гранат-4". Він упав у сірій зоні.

Як повідомили в Харківській окремій бригаді територіальної оборони, безпілотник вдалося затрофеїти під час розвідувального рейду.

"Клас об'єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було". Бійці відмічають, що мікросхеми для дрона, судячи з усього, витягнули з різнойменних іноземних електроприладів. Принаймні, на це вказує їх маркування", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російський безпілотник не зміг долетіти до позицій українських військових.

"Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна – вже чудо", – наголосили в повідомленні.

Використання безпілотників Росією в Україні

Російські окупанти активно використовують дрони та безпілотники на війні в Україні. Особливо відчутним є застосування іранських-дронів камікадзе, якими ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури в Україні.

Як повідомляє українська розвідка, деталі іранських безпілотників, які Росія застосовує у війні проти України, було виготовлено після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого. Так, іранський "Mohajer" зібраний із деталей, виготовлених в різних країнах. За даними ГУР МО, більшість цих комплектуючих зі США.

Керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук вважає, що Російська Федерація, ймовірно, може почати виробляти власні безпілотники вже до кінця року. У зв'язку з цим українським військовим доведеться навчитися знищувати командні пункти окупантів навіть у глибокому тилу.

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