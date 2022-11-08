Дрони мають комплектуючі іноземного виробництва, у тому числі з США, Японії, Австрії, Китаю.

Деталі іранських безпілотників-камікадзе, які Росія застосовує у війні проти України, було виготовлено після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого.

Як повідомляє ГУР у Facebook, представники воєнної розвідки України виявили інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого: "Гвинт безпілотника "Mohajer-6" був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені цього року".

Так, іранський "Mohajer" зібраний із деталей, виготовлених в різних країнах. За даними розвідки, більшість цих комплектуючих зі США.

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Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

"Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва", – зазначив представник розвідки.

При цьому українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

Як писав УНІАН, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію за кілька місяців до початку її повномасштабної війни проти України. Також Абдоллахіян заперечує поставки в Росію іранських ракет.

Крім того, глава МЗС Ірану стверджував, що іранська військова і політична делегація вирушила в європейську країну два тижні тому, щоб зустрітися з українцями, але вони не приїхали через нібито тиск США і Німеччини.

Іранські дрони на війні проти України

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників РФ.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

29 жовтня Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Абдоллахіян. Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" і "Arash-2". Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань в розібраному стані.

2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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