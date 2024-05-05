Журналісти Forbes називають ситуацію дивною, адже ці дві країни ніколи не були в соціалістичному блоці.

Туреччина та Греція вперто тримаються за свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва і відмовляються передавати їх Україні попри вмовляння США. Про це пише Forbes.

На тлі загострення в Україні ЄС почав тиснути на Грецію, закликаючи її передати Києву знайомі українцям комплекси С-300. Однак прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив будь-яку можливу передачу навіть ракет до С-300.

"Греція не збирається надсилати в Україну С-300 або Patriot", — сказав він місцевому телебаченню 25 квітня.

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Трохи згодом зі схожою заявою виступив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер. Його країна кілька років тому купила у Кремля ЗРК С-400 "Тріумф".

"Про надання нашої системи С-400 будь-якій іншій країні не може бути й мови", — заявив Гюлер 2 травня.

Як зауважує Forbes, грецькі С-300 спочатку призначалися для Кіпру, але через погрози Туреччини були відправлені на Крит наприкінці 1990-х років. Тривалий час ці ЗРК припадали пилом, і лише у 2013 році греки вперше провели тренувальний пуск ракет із цих комплексів.

З іншого боку, Туреччина купувала свої С-400 безпосередньо у Росії, отримавши їх у 2019 році після років застережень від США. Зрештою Туреччина зіткнулася із санкціями збоку Вашингтона і була виключена з черги на купівлю винищувачів нового покоління F-35. Анкара досі відмовляється позбутися російських ЗРК навіть в обмін на повернення в программу F-35. І попри це, як стверджує Forbes, Туреччина досі не поставила ці С-400 на озброєння своєї армії і не провела її випробування.

Згідно даних у відкритих джерелах, сьогодні Греція має приблизно 175 ракет-перехоплювачів для своїх 32 пускових установок С-300, а Туреччина – понад 120 ракет до своїх двох дивізіонів С-400.

"Те, що дві члени НАТО, які ніколи не були членами Варшавського договору, продовжують володіти такими передовими російськими ракетами, це справді дивно", – зазначає Forbes.

Україна просить партнерів про поставки систем ППО

Як писав УНІАН, у березні Росія провела кількатижневу кампанію масованих ракетних ударів по українській енергетиці. На заклики Києва до партнерів Німеччина першою зголосилася терміново надати Україні одну батарею Patriot.

Решта країн НАТО поки що ухиляються від поставок Україні додаткових ЗРК. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, зараз Київ веде переговори про поставку ще чотирьох конкретних батарей Patriot, які є у партнерів.

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