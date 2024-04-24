Також в полі зору України є ще два "Петріоти", про які можно буде поговорити предметно.

Україна веде переговори про отримання ще чотирьох конкретних комплексів Patriot, ще два є на прикметі. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Guardian.

За словами Кулеби, Україні потрібно саме сім комплексів ППО такого типу, аби захистити населення великих міст за виключенням Києва, який вже захищено. Як повідомив міністр, один комплекс вже був наданий Німеччиною, ще чотири були знайдені і зараз ведуться переговори про їх передачу, ще два перебувають в полі зору.

Також Кулеба зауважив, що восьмий комплекс Patriot може надійти безпосередньо зі США. "Я думаю, що в армії США, ймовірно, є один запасний", — сказав він.

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Кулеба визнав, що переговори щодо передачі цих систем є складними, оскільки "країни, які експлуатують ці "Петріоти", торгуються за відшкодування та компенсацію".

"Я не сумніваюся, враховуючи прогрес, якого ми досягаємо, що "Петріоти" прибудуть, і Німеччину варто похвалити за те, що зробила перший крок", – наголосив міністр.

Україна потребує додаткових систем ППО

Як писав УНІАН, після посилення російських ракетних ударів по Україні Німеччина зголосилася терміново передати ще один комплекс Patriot на додачу до тих двох, які вона дала торік.

За словами канцлера Олафа Шольца, країни НАТО цілком здатні дати Україні ще шість таких систем. Зокрема Берлін хоче, щоб "Петріотами" поділилася країна, яка має їх найбільше – США.

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