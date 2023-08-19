Українські пілоти вже розпочали тестові випробування цих літаків.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наполягатиме на передачі Швецією винищувачів Gripen.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Зокрема, в рамках візиту президента України до Швеції одна із ключових тем переговорів - це шведські літаки Gripen.

"Це гордість Швеції. Я впевнений, що Гріпени можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Гріпенів за участі українців - наших пілотів, вже почалися. Сьогодні ми детально обговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Гріпенів", - сказав Зеленський.

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Також президент України додав, що сьогодні буде порушувати питання передачі Україні літаків Gripen під час зустрічей з спікером парламенту Швеції і представниками усіх парламентських політичних сил.

"У небі у нас немає переваги у небі. У нас немає сучасних літаків. І реально, шведський Gripen - це гордість вашої держави. І я вважаю, що такою гордістю прем'єр-міністр міг би поділитися з Україною. Ми також будемо цим пишатися дуже сильно. Ми над цим працюємо. Важливо, що ми зробили потужні кроки. Важливо, що зараз кілька тижнів будуть відбуватися відповідні дії, які, я дуже вірю, розкриють можливість для отримання у майбутньому відповідних літаків", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що завтра і післязавтра проведе перемовини ще з декількома державами.

"Я впевнений, що ми разом з партнерами зробимо усе і досягнемо відповідного результату у небі, щоб у росіян не було цієї переваги. Коли вони контролюють небо, на жаль, ви не можете на землі рухатись швидко. Нам це потрібно", - сказав Зеленський.

Винищувачі Gripen для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2023 року стало відомо, що Швеція отримала запит України на передачу винищувачів Gripen шведського виробництва, але поки не готова їх передати.

Перший політ на літаках Gripen було здійснено у 1988 році та ще до завершення всього циклу випробувань ці літаки були замовлені шведською армією, яка почала отримувати серійні машини у середині 90-х. Загалом існує три покоління Gripen: A (одномісний)/B (двомісний), C/D та E/F. І фактично вони відповідають рокам за рівнем технологій та оснащеності: 90-ті, 2000-ні та 2010-ті роки.

Остання версія JAS 39E/F, за масштабність оновлення, взагалі має додаткову назву Gripen New Generation. Бо літак отримав дійсно цілий пакет нововведень. Зокрема новий двигун F414 F/A-18 Super Hornets, що дозволяє літаку без форсажу летіти на надзвуковій швидкості.

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