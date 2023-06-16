Загальна сума, яку уряд Швеції направить на допомогу Україні, складе 250 мільйонів шведських крон.

Уряд Швеції прийняв рішення про новий пакет допомоги для України, який був представлений на зустрічі з контактною групою з оборони України в Брюсселі 15 червня. Зокрема, українські льотчики навчатимуться на винищувачах JAS 39 Gripen.

На урядовому сайті вказано, що Україна отримає допомогу в розмірі 140 мільйонів шведських крон через британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для закупівлі оборонної техніки для України. Серед іншого фонд планує закупити роботів дальнього радіусу дії для безоплатної передачі Україні.

Уряд також оголосив про виділення 90 мільйонів шведських крон до Фонду підтримки НАТО для України. Метою фонду є придбання оборонної техніки, палива, медичного обладнання, військової навчальної техніки та підтримка зміцнення і модернізації інститутів оборони і безпеки України.

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Крім того, перед Збройними силами країни поставили завдання ознайомчого навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на JAS 39. Про це просили українські Збройні сили, оскільки одним з найбільш невідкладних заходів є зміцнення української ППО сучасним бойовим авіаційним комплексом.

Уряд Швеції вирішив, що ЗСУ реалізують рішення про постачання систем військової техніки в Україну. У рамках рішення щодо постачання шведські збройні сили можуть мати до 60 осіб на місцях у Польщі, Румунії та Словаччині.

Також збройні сили мають намір розробити довгострокове рішення для поставок кваліфікованих матеріальних систем, таких як Robotsystem 70, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 і Archer. Система постачання створюється в результаті співпраці між Збройними силами, управлінням оборонної техніки та нинішньою шведською промисловістю. Місія триватиме до 31 грудня 2025 року.

Винищувачі Gripen для України - що відомо

Україна довгі місяці працює над створенням "авіаційної коаліції", яка б сприяла навчанню і передачі сучасних винищувачів для захисту українських міст від російських атак.

До "авіаційної" коаліції увійшли Британія, США, Польща, Бельгія, Данія, Норвегія, Нідерланди. Деякі країни заявили, що готові надати винищувачі F-16. При цьому експерти припускають, що Україна може отримати літаки Eurofighter від кількох країн і винищувачі JAS 39 Gripen від Швеції.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив про важливі новини про "коаліцію винищувачів". Зокрема, Україна отримала сигнал від Швеції про можливість тестування на бойових винищувачах Gripen.

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