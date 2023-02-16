Модель Gripen - багатоцільовий винищувач шведського виробництва, який відносять до літаків четвертого покоління.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував ймовірність поставок бойових винищувачів Gripen Україні й заявив, що перші кроки в цьому питанні повинна зробити міжнародна коаліція.

Питання про надання військової допомоги з боку Швеції у вигляді винищувачів чиновник прокоментував у середу, 15 лютого, в рамках спільного брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським. Подробиці повідомив кореспондент "Європейської правди".

Він зазначив, що нічого не виключено, а також натякнув, що для реальних кроків у цьому відношенні потрібно створити міжнародну коаліцію.

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"Міжнародна коаліція повинна бути створена, і вона буде робити певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що в разі України не можна зволікати, але також мають місце національні міркування, коли країни думають, як вони будуть захищати себе, від цього залежать поставки", - сказав прем'єр-міністр Швеції.

Також Крістерссон згадав, що зараз Швеція перебуває в "специфічній ситуації", говорячи про сусідство з Російською Федерацією.

"Ми маємо специфічну ситуацію, тому нам потрібен обережний підхід. Ми будемо робити все, щоб підтримати Україну, але при цьому не будемо робити щось, що може поставити під загрозу нашу можливість для власної оборони",- додав він.

Поставка винищувачів Gripen Україні - позиція уряду Швеції

Раніше шведська влада озвучила негативну позицію щодо відправки бойових літаків Україні.

Зокрема, глава Міноборони країни Пол Йонсон підтвердив, що уряд отримав запит України на передачу винищувачів Gripen.

Разом з тим він сказав, що винищувачі Gripen - важлива зброя, яка забезпечує захист територіальної цілісності шведської держави, і що країна не може просто так її передати Україні.

Зазначимо, що такої позиції уряд Швеції дотримується ще з грудня 2022 року. Тоді Пол Йонсон також говорив, що Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen.

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