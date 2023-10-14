У компанії уточнили, що цей модуль можна застосовувати не тільки до боєприпасів HIMARS.

Компанія Lockheed Martin анонсувала вдосконалення систем HIMARS. Розробники протестували прототип ракетної системи зв’язку, яка дозволить цим РСЗВ завдавати ударів по рухомих цілях.

Як повідомляє прес-служба компанії, модуль RIG-360 (Remote Interceptor Guidance – 360) забезпечує оновлення цілей боєприпасів у польоті. Крім того, RIG-360 може використовуватись не тільки для боєприпасів HIMARS.

Нова система дозволить вести високоточний вогонь на великих дистанціях, отримувати оновлення координат у польоті для точного ураження переміщених чи мобільних цілей.

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"Ця перевірка концепції спрямована на те, щоб дати можливість армії завдавати глибоких ударів за допомогою наступального вогню по цілях, що рухаються в складних умовах, що є критично важливим потенціалом для підвищення гнучкості в підключеній мережі армії США і дозволяє нашим клієнтам випереджати загрози, що розвиваються", – розповів віцепрезидент Lockheed Martin Скот Арнольд.

За його словами, випробування RIG-360 - це "великий крок вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США".

HIMARS в Україні

Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня минулого року. Відтоді не було жодного задокументованого підтвердження знищення росіянами американських установок.

Як писав The Washington Post, Українці навчилися "заманювати" російські крилаті ракети на хибні цілі нібито позицій HIMARS. Українські муляжі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають своє місце розташування морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

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