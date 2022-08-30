Протягом кількох перших тижнів роботи приманки знищено не менше 10 крилатих ракет "Калібр".

Українці навчилися "заманювати" російські крилаті ракети на хибні цілі нібито позицій HIMARS.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставлених американських і українських офіційних осіб.

Українські муляжі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають своє місце розташування морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

Відео дня:

"Коли БПЛА бачать батарею, це схоже на VIP-мішень", — сказав високопоставлений український чиновник.

Протягом кількох перших тижнів роботи такої приманки знищено не менше 10 крилатих ракет "Калібр". Це спонукало командування зробити більше таких "цілей".

Саме ці "цілі" Росія, можливо, записує до "перемог" під час брифінгів Міноборони.

"Вони (Росія) стверджують, що знищили більше HIMARS, ніж ми відправили", — зауважив один американський дипломат.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України. ЗСУ отримають далекобійні ракетні системи HIMARS.

Ці сучасні реактивні системи залпового вогню вже змінили хід війни в Україні, заявляють в Міноборони.

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