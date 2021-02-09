Новий військово-морський винищувач буде без внутрішнього відсіку озброєння.

Індія зайнялася розробкою нового військово-морського винищувача. Це буде дводвигунний палубний винищувач (TEDBF).

Як повідомляє Flightglobal, TEDBF буде розроблений для заміни МіГ - 29К ВМС Індії і буде радикально відрізнятися від бойового літака AMCA, створюваного для ВПС країни.

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Оптимізований для авіаносних операцій, TEDBF матиме звичайну конфігурацію трикутного крила.

Очікується, що TEDBF матиме максимальну злітну масу у 26 тонн.

Військово-морський винищувач відмовиться від внутрішнього відсіку озброєння. Замість цього він буде мати поручні на закінцівках крила, шість вузлів підвіски під крилом, дві точки підвіски фюзеляжу та один центральний пілон.

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Переклад: Катерина Лиманська