Переобладнаний контейнеровоз може посилити флот КВІР.

У 2022 році Іран почав будівництво свого першого авіаносця. Через два роки будівництво "Шахід Бахман Багері" наближається до завершення.

Видання The Telegraph пише, що майже 800-футове судно має похилу польотну палубу з розміткою, що допомагає направляти літаки, які приземляються.

Bagheri не належить іранському флоту. Судно входить до складу військово-морського флоту Корпусу вартових ісламської революції. Революційні гвардійці відокремлені від звичайних збройних сил, тому що багато країн, зокрема США, відносять їх до терористичних організацій.

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Регулярний флот патрулює далекі води за допомогою підводних човнів і невеликих застарілих фрегатів. КВІР з його ракетами, швидкохідними катерами і безпілотниками діє в основному в Перській затоці - операції, які часто включають навмисні провокації, такі як переслідування або захоплення іноземних суден і збивання іноземних безпілотників у міжнародному повітряному просторі.

Таким чином, КВІР скоро стане набагато потужнішою - з морською платформою, яка може збільшити дальність дії безпілотників Ірану.

Bagheri - це грубе судно. Якщо великі ВМС будують авіаносці з кіля догори з похилими польотними палубами, щоб оптимізувати польотні операції, то КВІР нахилив польотну палубу Bagheri, тому що у нього не було іншого вибору.

Будучи переобладнаним контейнеровозом, Bagheri має громіздку надбудову, яка тягнеться по всій ширині корпусу в районі корми. У нормального авіаносця є один або кілька невеликих "острівців" надбудови, розташованих з одного боку, що означає, що літаки можуть заходити на посадку через корму - але для літаків, що сідають на Bagheri, це неможливо. Щоб максимально збільшити довжину польотної палуби, конструкторам корабля не залишалося нічого іншого, як розвернути палубу під кутом до надбудови - імпровізація, що вимагала незручно подовжити палубу над лівим бортом корабля.

Іншими словами, похила палуба Bagheri не робить того, що роблять похилі палуби на авіаносцях ВМС США: збільшує швидкість, з якою корабель може запускати і садити літаки. Навіть з похилою палубою Bagheri - це авіаносець з одним літаком на борту: його похила злітно-посадкова смуга, на відміну від американських авіаносців, використовується як для посадки, так і для запуску. У носовій частині корабля є трамплін, що дає змогу піднімати в повітря літаки з важчим вантажем.

Конструкція Bagheri вказує на те, що його авіагрупа, ймовірно, буде в основному багаторазовою, призначеною для повернення на корабель між місіями. Здебільшого це може бути носій Shahed-129, який здатний нести датчики і невеликі керовані боєприпаси на відстань до тисячі миль.

Хоча Shahed-129 не обов'язково потрібен авіаносець, щоб подолати всю ширину Перської затоки, розгортання з корабля в море може розширити зону його дії. Якщо Тегеран розширить сферу діяльності КВІР, то Bagheri і авіакрило літаків Shahed-129 можуть очолити цей напрямок.

Військово-морські сили Ірану - останні новини

Раніше новий іранський фрегат "Саханд" перекинувся і затонув буквально на рівному місці. На думку експертів, причиною цього могли стати помилки, зроблені під час створення корабля.

Утім, з огляду на те, що раніше з кораблем усе було добре, експерти не виключають і диверсії.

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